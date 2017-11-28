В Вологде обновят «звездное небо» над Каменным мостом

28.11.2017 [Общество]

Новое «звездное небо» украсит Каменный мост Вологды к новогодним праздникам. Пятикилометровую гирлянду привезут из Санкт-Петербурга к концу этой недели, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В прошлом году была повреждена гирлянда «звездное небо». Сейчас мы ждем замену. Развесим мерцающую сеть над Каменным мостом. Пока планируем монтаж в первых числах декабря», – пояснила директор Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды Галина Цыпкус.

На площади Революции уже установлен светодинамический фонтан. На его реставрацию ушло почти 3 км гирлянд синего и фиолетового цвета.

-В прошлом году у светодинамического фонтана сломались блоки управления. Сейчас они полностью заменены. Фонтан будет не просто светиться, но и мигать, изменять свой режим. Переливаться и подсвечиваться будет и вся площадь. Прожекторы осветят часть Детского парка и сквер около Вечного огня, «тающие сосульки» украсят деревья. Площадь приобретет свой привычный новогодний вид к 15 декабря. Еще пара дней уйдет на настройку оборудования, – рассказал начальник управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Николай Дьяков.

На этой неделе на площади Революции также установят фигуру Деда Мороза.

К Новому году в Вологде планируют установить 17 елей. Два 20-метровых дерева будут установлены на площадях: Кремлевской и Революции. Остальные украсят микрорайоны.

Напомним, что в бюджет Вологды так и не вернули 2,6 млн рублей за новогоднюю иллюминацию, украденную в 2015 году.

Тэги: иллюминация, новый год
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