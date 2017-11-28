В Вологодской области мальчиков из неполных семей будут обучать азам мужских профессий

С 1 декабря в Вологодской области начнется прием заявок на участие в проекте обучения мальчиков из неполных семей азам мужских профессий. Проект «Организация работы школы воспитания мальчиков из неполных семей через освоение мужских профессиональных навыков» был разработан Вологодским областным советом женщин при поддержке правительства области. Его главные цели – трудовое, духовно-нравственное и патриотическое воспитание мальчиков из неполных семей, а также профориентационная работа с подрастающим поколением.

Апробация проекта прошла в прошлом году на средства областного гранта. Она была успешной, и поэтому разработчики приняли решение выйти с заявкой на президентский грант.

- Принимать участие в проекте дети будут только по собственному желанию. Важно, чтобы у подростков был искренний интерес к занятиям. Ребята смогут пройти обучение по слесарному делу, сантехническим и столярным работам, научиться вырезать из дерева, ремонтировать автомобили, чинить электроприборы и многое другое, - рассказала председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению, председатель Вологодского областного совета женщин Людмила Ячеистова. – Кроме того, с ребятами будут индивидуально работать психологи, мальчики смогут принять участие в различных соревнованиях, конкурсах и спортивных тренировках, в том числе по езде на картах.

Сейчас в Вологодской области в неполных семьях воспитывается больше 20 тысяч детей, 60% из них – это мальчики. Проект призван помочь восполнить им недостаток мужского воспитания. Занятия будут проходить на четырех площадках профессиональных учебных заведений: в Вологде, Соколе, Тотьме и Грязовце.

- Этот проект интересен тем, что затрагивает важную социальную проблему, связанную с воспитанием конкретной категории, - отметила начальник департамента образования Елена Рябова. - Ни для кого не секрет, что воспитание только женщиной ведет к тому, что мальчик, к сожалению, часто приобретает женские качества. Отсюда и много других проблем. В подростковом возрасте юношам очень важно видеть рядом авторитетное лицо, брать с него пример. Благодаря этому у них меняются стереотипы, появляется жизненная позиция, развивается чувство ответственности.

Заниматься с ребятами 12-15 лет будут наставники-мужчины, которые имеют опыт воспитания мальчиков. Сейчас идет подготовка педагогов, детально прорабатываются образовательные программы.

Заявки на участие в проекте начнут принимать с 1 декабря. Занятия продлятся в течение всего 2018 года. Чтобы принять участие, до конца 2017 года нужно обратиться в Центры социальной защиты населения по месту жительства. В Вологде это Территориальный центр социальной помощи семье и детям на улице Энгельса, 61.