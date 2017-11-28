За 5 лет в Вологде из ветхого жилья переселили почти 4 тысячи человек

28.11.2017 [Общество]

Начиная с 2013 года в Вологде из ветхого и аварийного жилья были переселены почти 4 тысячи человек. Строить жилье по этой программе в городе начали в 2012 году, заказчиком строительства выступило МКУ «Градостроительный центр города Вологды».

Как нам рассказали в центре, через год после запуска строительства по федеральной программе новое жилье в областной столице получили 255 семей, в 2014-м - 201 семья, в 2015-м - 318 семей, в 2017-м - 150 семей. Их всех переселили до 1 сентбяря 2017 года, как требовали условия программы, в которой участвовали дома, признанные аварийными до 1 января 2012.

Дома строились по разным технологиям - из теплоизоляционных панелей на деревянном каркасе, дома из клееного бруса, из сэндвич-панелей, газоселикатных блоков, теплоблоков. В 2016-2017 годах дома возводились только из кирпича.

«Строительный рынок диктует рыночные цены, а цена контрактов по государственной программе установлена федеральным законодательством, поэтому она не могла меняться. Мы со своей стороны контролировали ход работ, а специалистам пришлось немало поработать и над изучением свойств каждого из строительных материалов и над тем, чтобы соблюдались не только сроки, но и технология», - рассказала начальник отдела капитального строительства МКУ «Градостроительный центр города Вологды» Любовь Сорокина.

Тэги: градостроительный центр, расселение
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников исключен из президиума Госсовета
В школу № 1 в Вологде нагрянула полиция
В Вологодской области стало еще на 2667 жителей меньше
Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать
«Порубили их топорами»: о репрессиях в Белозерском РО НКВД в 1937 году
Любовь с особой жестокостью. Лена и Таня
В Вологде умер руководитель клуба «Исток» Вячеслав Шадрин
Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей
В Вологде кандидаты в мэры защитили свои программы развития города
Мэром Вологды назначен Сергей Воропанов
27.11.2017 [Экономика]

В администрации Вологды озвучили среднюю зарплату по городу: 34,6 тысяч рублей

2565
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий подросток попал под следствие из-за того, что помог знакомым купить наркотики
В Вологде построят еще две школы: на улицах Охмыльцевской и Сергея Преминина
В Вологде жителям многоквартирных домов рекомендуют провести межевание дворов
Личность одного из погибших на пожаре в поселке Суда Череповецкого района до сих пор не устанавлена
В Вологде обновят «звездное небо» над Каменным мостом
В Вологодской области мальчиков из неполных семей будут обучать азам мужских профессий
За 5 лет в Вологде из ветхого жилья переселили почти 4 тысячи человек
 
24.11.2017 [Общество]

Вместо морга в Вологде построят многофункциональный ритуальный центр с «единым окном»

4115
0
28.11.2017 [БлогоVO]

Аллея на проспекте Победы в Вологде

457
0
28.11.2017 [Обзор Прессы]

В Вологде участок дороги продали вместе с земельным участком

90
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика