За 5 лет в Вологде из ветхого жилья переселили почти 4 тысячи человек

Начиная с 2013 года в Вологде из ветхого и аварийного жилья были переселены почти 4 тысячи человек. Строить жилье по этой программе в городе начали в 2012 году, заказчиком строительства выступило МКУ «Градостроительный центр города Вологды».

Как нам рассказали в центре, через год после запуска строительства по федеральной программе новое жилье в областной столице получили 255 семей, в 2014-м - 201 семья, в 2015-м - 318 семей, в 2017-м - 150 семей. Их всех переселили до 1 сентбяря 2017 года, как требовали условия программы, в которой участвовали дома, признанные аварийными до 1 января 2012.

Дома строились по разным технологиям - из теплоизоляционных панелей на деревянном каркасе, дома из клееного бруса, из сэндвич-панелей, газоселикатных блоков, теплоблоков. В 2016-2017 годах дома возводились только из кирпича.