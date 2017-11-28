Раскаявшегося директора Сокольского порта освободили от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов
Генеральный директор ОАО «Порт Сокол» освобожден от уголовной ответственности за сокрытие от налогов доходов предприятия. Интересно, что основной акционер Сокольского порта - руководитель ООО «Стройиндустрия» Вячеслав Гудков, который был задержан за неправомерное расходование денег дольщиков "Стройиндустрии".
Напомним, в 2016-2017 годах генеральный директор ОАО «Порт Сокол», не желая платить недоимку организации по налогам в сумме 6,5 млн. рублей, организовал перевод денег предприятия напрямую между партнерами, минуя расчетные счета ОАО «Порт Сокол». В результате он смог скрыть от налогов 3,4 млн. рублей и тем самым он исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам. По нашим данным, речь идет об Александре Витушкине.
- В результате принятых следователями мер 3,4 млн. рублей, которые были перечислены, минуя расчетные счета общества, подозреваемый полностью возместил. Преступление он совершил впервые, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, а также в ходе следствия заявил ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщает региональное управление следственного комитета.
Постановлением суда уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.
30 октября 2017 года ОАО «Порт Сокол» было признано банкротом.
Примечательно, что 10 августа 2017 г., уже после того, как в отношении ОАО «Порт Сокол» была начата процедура наблюдения, предприятие было включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства:
Организации, относящиеся к субъектам малого бизнеса, наделены правом на госсубсидии, льготы по налогам и прочие преференции. Им разрешено вести бухучет по упрощенной схеме и минимизировать кассовые документы.
Примечательно, что один из акционеров ОАО "Порт Сокол" - руководитель ООО «Стройиндустрия» Вячеслав Гудков, который был задержан за неправомерное расходование денег дольщиков. При этом он является учредителем еще одной фирмы с таким же названием, у которой отличается только форма собственности - ООО "Порт Сокол". Если ОАО было зарегистрировано в 2002 году, то ООО - в 2009-м.
По данным интернет-газеты Neva Today, Гудкову принадлежит контрольный пакет акций ОАО "Порт Сокол" (широкий спектр услуг в части речного пароходства, ремонта судов и судостроению, переработки грузов и т.д.), и ему достаточно продать всего часть своих акций, чтобы погасить долги застройщика перед дольщиками "Стройиндустрии".