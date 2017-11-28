Раскаявшегося директора Сокольского порта освободили от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов

28.11.2017 [Экономика]

Генеральный директор ОАО «Порт Сокол» освобожден от уголовной ответственности за сокрытие от налогов доходов предприятия. Интересно, что основной акционер Сокольского порта - руководитель ООО «Стройиндустрия» Вячеслав Гудков, который был задержан за неправомерное расходование денег дольщиков "Стройиндустрии".

Напомним, в 2016-2017 годах генеральный директор ОАО «Порт Сокол», не желая платить недоимку организации по налогам в сумме 6,5 млн. рублей, организовал перевод денег предприятия напрямую между партнерами, минуя расчетные счета ОАО «Порт Сокол». В результате он смог скрыть от налогов 3,4 млн. рублей и тем самым он исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам. По нашим данным, речь идет об Александре Витушкине.

- В результате принятых следователями мер 3,4 млн. рублей, которые были перечислены, минуя расчетные счета общества, подозреваемый полностью возместил. Преступление он совершил впервые, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, а также в ходе следствия заявил ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Постановлением суда уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

30 октября 2017 года ОАО «Порт Сокол» было признано банкротом.

Примечательно, что 10 августа 2017 г., уже после того, как в отношении ОАО «Порт Сокол» была начата процедура наблюдения, предприятие было включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства:

Организации, относящиеся к субъектам малого бизнеса, наделены правом на госсубсидии, льготы по налогам и прочие преференции. Им разрешено вести бухучет по упрощенной схеме и минимизировать кассовые документы.

Примечательно, что один из акционеров ОАО "Порт Сокол" - руководитель ООО «Стройиндустрия» Вячеслав Гудков, который был задержан за неправомерное расходование денег дольщиков. При этом он является учредителем еще одной фирмы с таким же названием, у которой отличается только форма собственности - ООО "Порт Сокол". Если ОАО было зарегистрировано в 2002 году, то ООО - в 2009-м.

По данным интернет-газеты Neva Today, Гудкову принадлежит контрольный пакет акций ОАО "Порт Сокол" (широкий спектр услуг в части речного пароходства, ремонта судов и судостроению, переработки грузов и т.д.), и ему достаточно продать всего часть своих акций, чтобы погасить долги застройщика перед дольщиками "Стройиндустрии".

Тэги: налоги, бизнес
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников исключен из президиума Госсовета
В школу № 1 в Вологде нагрянула полиция
В Вологодской области стало еще на 2667 жителей меньше
Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать
«Порубили их топорами»: о репрессиях в Белозерском РО НКВД в 1937 году
Любовь с особой жестокостью. Лена и Таня
В Вологде умер руководитель клуба «Исток» Вячеслав Шадрин
Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей
В Вологде кандидаты в мэры защитили свои программы развития города
Мэром Вологды назначен Сергей Воропанов
27.11.2017 [Общество]

Родственники погибшей в ДТП студентки ВоГУ добиваются справедливого наказания для директора компании-перевозчика «М-8»

3934
1
27.11.2017 [Общество]

СППК через суд будет оспаривать тарифы на проезд в вологодских электричках

918
0
28.11.2017 [Общество]

В Вологде обновят «звездное небо» над Каменным мостом

250
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий подросток попал под следствие из-за того, что помог знакомым купить наркотики
В Вологде построят еще две школы: на улицах Охмыльцевской и Сергея Преминина
В Вологде жителям многоквартирных домов рекомендуют провести межевание дворов
Личность одного из погибших на пожаре в поселке Суда Череповецкого района до сих пор не устанавлена
В Вологде обновят «звездное небо» над Каменным мостом
В Вологодской области мальчиков из неполных семей будут обучать азам мужских профессий
За 5 лет в Вологде из ветхого жилья переселили почти 4 тысячи человек
 
24.11.2017 [Общество]

Вместо морга в Вологде построят многофункциональный ритуальный центр с «единым окном»

4115
0
28.11.2017 [БлогоVO]

Аллея на проспекте Победы в Вологде

460
0
28.11.2017 [Обзор Прессы]

В Вологде участок дороги продали вместе с земельным участком

92
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика