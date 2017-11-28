Жительница Кириллова нашла в доме умершего деда старый револьвер начала XX века

Жительница Кириллова обнаружила в доме умершего деда старый револьвер, охотничье ружье и 25 патронов. Оружие она добровольно сдала правоохранителям и теперь получит за это вознаграждение.

57-летняя женщина рассказала, что нашла вещи на чердаке дома, расположенного в одной из деревень Кирилловского района. Ранее там жили ее бабушка и дед, умершие более 15 лет назад. Известно, что мужчина работал лесничим и состоял в местном обществе охотников. Кроме того, дед кирилловчанки был участником Великой Отечественной войны. Женщина сообщила о находке в правоохранительные органы.

- Сотрудники Росгвардии составили акт осмотра вооружения и направили оружие и боеприпасы на экспертизу. В соответствии с экспертным заключением сданный револьвер является 7,62 мм револьвером системы «Наган» образца 1895 года, изготовлен в 1912 году; охотничье гладкоствольное ружье относится к категории гражданского оружия, - сообщает региональное управление Росгвардии.

Сумма предварительной оценки сданного имущества составляет более 8000 рублей.