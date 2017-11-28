Детей из всех регионов России приглашают стать иллюстраторами стихов

В интернете стартовал творческо-благотворительный проект «Поколение М», участвуя в котором, дети могут стать профессиональными иллюстраторами серии книг русских классиков. Средства от продажи этих книг будут направлены на срочные детские операции. Организаторы проекта – МТС и издательство ЭКСМО.

На онлайн-площадке «Поколения М» дети от 11 до 18 лет из любого региона России могут стать учениками опытных иллюстраторов, которые в формате видео-уроков поделятся тонкостями создания рисунков для публикации в художественной литературе. В качестве наставников выступят профессиональные художники, которые специализируются на создании иллюстраций для детских книг.

Чтобы побороться за победу в конкурсе, участникам необходимо загрузить на сайт собственный пейзаж. Творческая команда проекта выберет лучшие работы, которые станут иллюстрациями к стихотворениям Александра Пушкина, Федора Тютчева, Афанасия Фета, Ивана Бунина и Сергея Есенина на страницах поэтических сборников. Работы победителей конкурса появятся на обложках этих книг.

Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях оператор сотовой связи конвертирует в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении. Все средства, вырученные с продажи серии книг, будут перечислены в фонд «Центр гуманитарных программ» на срочные детские операции.