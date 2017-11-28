В Череповце с благотворительного аукциона продали предоставленную Вячеславом Позгалевым кость из пениса медведя

28.11.2017 [Общество]
В Череповце с благотворительного аукциона продали предоставленную Вячеславом Позгалевым кость из пениса медведя

Ценные предметы, выставленные на благотворительный аукцион экс-губернатором Вологодской области Вячеславом Позгалевым, продали в Череповце. Мероприятие было организовано фондом «Во имя добра» совместно с Женским клубом Череповца и местным глянцевым журналом и состоялось в клубе «Платина» 25 ноября.

На аукционе были выставлены личные вещи Вячеслава Позгалева: набор охотничьих ножей, перьевая ручка и бакулюм (косточка из пениса медведя), написала на своей странице в соцсети соучредитель Женского клуба Череповца Ольга Лебединова.

- У охотников считается высшей степенью доблести добыть медведя и взять у него эту косточку, - рассказал Вячеслав Позгалев.

В благотворительном вечере приняли участие 250 человек из Вологды, Череповца и Москвы. Все вырученные средства будут направлены на оказание помощи больным сахарным диабетом детям, на обеспечение которых в Вологодской области не хватает финансирования.

Тэги: Позгалев, благотворительность
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