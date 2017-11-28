В Грязовецком районе столкнулись автобус и трактор

В Грязовецком районе накануне рано утром столкнулись автобус и трактор. ДТП произошло около 4.30 на 7 км автодороги Илейкино – Шуйское.

По данным областного управления ГИБДД, 49-летний мужчина за рулем автобуса ПАЗ совершил столкновение с попутно движущимся трактором «Беларус». В результате аварии водитель автобуса лечится амбулаторно, пассажиров в салоне не было. В ГИБДД пояснили, что автобус был не рейсовым.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло накануне в Великом Устюге: «Тойота» сбила перебегавшую в неположенном месте дорогу 36-летнюю женщину.