В Грязовецком районе столкнулись автобус и трактор

28.11.2017 [Происшествия]
В Грязовецком районе столкнулись автобус и трактор

В Грязовецком районе накануне рано утром столкнулись автобус и трактор. ДТП произошло около 4.30 на 7 км автодороги Илейкино – Шуйское.

По данным областного управления ГИБДД, 49-летний мужчина за рулем автобуса ПАЗ совершил столкновение с попутно движущимся трактором «Беларус». В результате аварии водитель автобуса лечится амбулаторно, пассажиров в салоне не было. В ГИБДД пояснили, что автобус был не рейсовым.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло накануне в Великом Устюге: «Тойота» сбила перебегавшую в неположенном месте дорогу 36-летнюю женщину.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД
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