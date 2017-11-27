Городские власти пообещали в ближайшее время установить фонари на остановке в Ананьино

27.11.2017 [Общество]

Жители Ананьино пожаловались Сергею Воропанову на проблемы микрорайона в мобильной приемной администрации города. Вопросы касались сферы ЖКХ, организации медицинской помощи, безопасности.

В частности, вологжане обратили внимание властей на отсутствие освещения на остановке:

«На старой Ватлановской дороге есть остановка, которой пользуются все жители коттеджного участка. И там совсем нет освещения. Столбы есть, а светильников нет. Отсюда взрослые уезжают на работу, дети на учебу. Ездит много машин, поэтому освещение необходимо», - рассказал председатель ТОС «Ананьино» Юрий Смирнов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, этот вопрос планируется решить в ближайшее время - соответствующее поручение дано специалистам Департамента городского хозяйства.

После этого будет решаться вопрос с освещением улиц в коттеджном поселке. Фонари появятся на улице Усадебной, которой пользуются все местные жители, а сама улица выводит к остановке общественного транспорта.

Кроме того, жители попросили вернуть в микрорайон здравпункт, который был недавно закрыт. Вологжанам приходится обращаться за медпомощь  в поликлинику №4 в микрорайоне ПЗ.

- Сейчас ведутся работы по подбору нового помещения непосредственно на территории Ананьино. Ориентировочно этот вопрос должен решиться в течение двух недель, - сообщает пресс-служба администрации города.

В следующий раз встреча пройдет с вологжанами, проживающими  в районе улицы Ленинградской. Мобильная приемная будет работать 29 ноября в школе №30 на ул. Костромской, 6. Начало в 18 часов.

 

Тэги: ЖКХ, уличное освещение, здравоохранение
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