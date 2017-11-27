В администрации Вологды озвучили среднюю зарплату по городу: 34,6 тысяч рублей

27.11.2017 [Экономика]

В январе-сентябре 2017 года средняя зарплата в Вологде превысила 34,5 тысяч рублей. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал заместитель мэра города, начальник департамента экономического развития Андрей Киселев:

- Среднемесячная заработная плата составила 34 577 рублей, это на 5,8% выше, чем в прошлом году. Средний размер пенсионного обеспечения – 13 789 рублей, рост 4,2%. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 1%

При этом Вологдастат сообщает, что в сентябре 2017 года средняя зарплата в регионе составляла 31 107 рублей (на 5,5% больше, чем в сентябре 2016 года). Самые высокие зарплаты, как обычно, в сфере химической промышленности и металлургического производства (около 60 тысяч рублей в месяц), а также в финансовой и страховой сфере (более 44,5 тысяч в месяц). Самые низкие – в сфере производства текстильных изделий – 14, 6 тысяч в месяц.

Тэги: зарплата
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