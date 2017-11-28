В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные

Евгения Сибирцева

В Вологде чиновники не только не контролируют допуск к участию в аукционах только тех перевозчиков, которые могут предоставить автобусы, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и пишут в официальных ответах, что неприспособленные автобусы ПАЗы являются доступными для этой категории пассажиров. И, судя по всему, чиновников из других департаментов, которые получают эти ответы, написанное вполне устраивает.

Напомним, согласно 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», с 1 июля 2016 г. можно закупать только автобусы, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья, и только такие автобусы могут выходить на линии. Между тем, в Вологде этот закон постоянно нарушается. А ответы, которые сотрудники администрации города дали жителям и другим чиновникам по проблеме с маршрутами 37 и 37Э, содержат недостоверную информацию. В них говрится, что красные ПАЗы, в которые вологжане на инвалидных колясках попасть не могут, являются для них доступными.

Так, департамент городского хозяйства администрации Вологды в своем официальном ответе от 21 сентября уполномоченному по правам человека Вологодской области Олегу Димони утверждает, что красные ПАЗы, обслуживающие маршрут 37Э, приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот ответ был подписан Антоном Мусихиным:

Затем эта ложная информация "перекочевала" в ответ Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, который ведомство направило 20 сентября вологжанину Александру Сайкину:

Под автобусом среднего класса подразумеваются те самые красные ПАЗы, в которые невозможно попасть на инвалидной коляске - в них на входе ступеньки и узкие двери:

Такая же недостоверная информация содержится и в ответе, который 26 сентября Александру Сайкину дала администрация Вологды. Копии ответа были направлены первому заместителю губернатора Антону Кольцову и главе города Юрию Сапожникову. Этот ответ был подписан Сергеем Воропановым, который тогда исполнял обязанности мэра.

В сентябре в здании школы в Молочном прошло собрание, на котором, как нам рассказали жители, представители городских властей сделали вид, что не знали о неприсобленности для людей с ограниченными возможностями здоровья одного из автобусов на маршруте 37Э.

В октябре начальник ДГХ Антон Мусихин ответил Александру Сайкину, что проблема решена - на маршруте стали ходить два низкольпольных автобуса:

Но доступность одного из автобусов опять осталась только на бумаге - недоступный ПАЗ заменили на... недоступный "Олимп". Когда вологжанин на иyвалидной коляске дождался в октябре низкопольного 37Э красного цвета на остановке, оказалось, что... у него нет аппарели (устройство, позволяющее инвалидной коляске въехать в салон), и ему около часа пришлось ждать следующего автобуса.

Тот самый автобус без аппарели.

По нашим данным, аппарели там нет до сих пор. Примечательно, что в 2016 году автобус был капитально отремонтирован и перекрашен в красный цвет. А вот о его доступности для инвалидных колясок не подумали. И, как обычно, ничто не помешало, в нарушение закона, пустить такой транспорт на линию.

Напомним, когда 30 мая доступность автобусов №37 и 37э для людей на инвалидных колясках обсуждали в Вологодской городской думе, глава города Юрий Сапожников подчеркнул, что городской бюджет должен поддерживать решение этой проблемы.

- Необходимо рассмотреть возможность выделения субсидии целевой из городского бюджета на поддержку убыточных маршрутов, в том числе на перевозку маломобильных групп населения.

Newsvo выяснил еще один факт, который показывает, что и перевозчику, и городским властям нет никакого дела до людей с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, что в расписании перевозчика были специально помечены рейсы, которые обслуживаются автобусом, доступным для людей на инвалидных колясках.

Однако выяснилось. что в течение 10-20 дней каждого месяца эти пометки не соответствуют действительности. Оказывается, приспособленный и неприсобленный для инвалидных колясок "Олимпы" на маршруте 37Э каждые меняются... рейсами. Один из вологжан узнал об этом случайно, когда 2 ноября ждал на остановке в Молочном доступного автобуса. В назначенное время, 16.46, автобус подошел на остановку, но оказалось, что это автобус без аппарели, т.е. не тот, который помечен в расписании - на инвалидной коляске в него было не заехать. От кондуктора вологжанин пассажир узнал, что автобусы меняются рейсами каждые 10 дней. В итоге ждать доступного автобуса ему пришлось еще час.

Отметим, что информации об этих изменениях нет нигде - ни на сайте первозчика, ни на сайте городской администрации, ни на остановках, ни в автобусах. О людях с ОВЗ просто забыли.

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