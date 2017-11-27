В пяти населенных пунктах Вологодской области создадут добровольные пожарные дружины

27.11.2017 [Общество]

Региональное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Вологодской области» по итогам второго конкурса Президентских грантов 2017 года получило государственную поддержку в размере 926,4 тыс. рублей для реализации социально значимого проекта «Пожарные добровольцы на защите села».

- Проект предусматривает создание добровольных пожарных дружин в пяти населенных пунктах, определенных распоряжением Губернатора области от 23 июля 2014 года № 1765-р "О содействии в создании подразделений добровольной пожарной охраны на территории области,- сообщается на официальной странице Противопожарной службы Вологодской области в социальной сети ВКонтакте.

Добровольные пожарные дружины появятся в деревнях Ивановское в Вашкинском районе и Игумницево в Междуреченском районе, селе Минькино в Грязовецком районе и посёлках Рогна в Верховажском районе и Советском в Тотемском районе.

Тэги: пожарные
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