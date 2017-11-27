В Вологодской области с 27 ноября стартует Всероссийская неделя приема граждан

27.11.2017 [Общество]

Всероссийская неделя приема граждан стартует с 27 ноября в Вологодской области. Жители области смогут обратиться со своими проблемами к депутатам ЗСО и Государственной думы, чиновникам областного правительства.

- 1 декабря исполняется 16 лет партии «Единая Россия». С 27 по 3 декабря, в течение недели представители партии «Единая Россия» проведут приемы в общественных приемных партии. Прием будут вести члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, депутаты Законодательного собрания Вологодской области, члены правительства Вологодской области. Все жители области имеют возможность прийти и рассказать о своих проблемах, обратиться с просьбой, - рассказал спикер Законодательного собрания области Андрей Луценко.

В Вологде большая часть всех приемов будет проводиться в здании на Зосимовской, 65. Ознакомиться с графиком приемов в областной столице и районах можно на сайте партии.

Тэги: ЗСО, общественные приемные
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