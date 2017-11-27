Житель Верховажского района за 25 лет создал крупную молочную ферму

Верховажье край льна и молочных рек. Здесь знают – успех приходит к тому, кто умеет работать и добивается своих целей.



В 1992 году житель Верховажского района Александр Мызин решил организовать свое фермерское хозяйство. Пока в других местах закрывались колхозы, он ходил и убеждал власти, чтобы ему дали землю, доказывал всем, что у него получится, писал планы, закупал коров.



Все началось с 78 голов скота, из которых 39 относились к дойному стаду. 25 лет упорной работы дали свои результаты: сейчас у Александра Мызина – 878 голов крупного рогатого скота, из которых 265 - дойные коровы. Крестьянское хозяйство является активным участников молочного кластера Вологодской области. Каждый год там производят около 1194 тонн молока. В основном молоко Мызина закупает Учебно-опытный молочный завод «Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина», 5% уходит в Сокол и 3% - в соседнюю Архангельскую область.

Славится хозяйство не только молоком отличного качества. Здесь также заготавливают корма, выращивают зерновые и лен. Александр Мызин заслуженно считается одним из главных льноводов области, а его хозяйство - крупнейшее по объемам выращивания и переработки льна.

«Я льновод по генам, по династии. Родители тоже работали в сфере сельского хозяйства и занимались именно льном. Пахали и сеяли лен еще в военные годы. Сейчас на предприятии работает 53 человека. Техника современная механизированная, ее стараются обновить», - говорит сам Александр Васильевич.

В прошлом году его крестьянское хозяйство завоевало золотую медаль за достижение высоких показателей в области растениеводства и животноводства на Всероссийской выставке «Золотая осень». В этом году предприятие было отмечено золотой медалью за «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышении плодородия почв» в номинации «Производство льна-долгунца и конопли».





"Лимузины" в "Нижне-Кулое"

Почти 60 лет в Верховажском районе работает еще один крупный сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз - «Нижне – Кулое».



За долгие годы работы предприятие сохранило свои традиции и в то же время следит за трендами модернизации. Молочное животноводство остается основной деятельностью СПК - 70% выручки хозяйство получает именно от этого направления. В среднем количество крупного рогатого скота доходит до 1100 голов, из них 465 дойных. С 2008 года предприятие постоянно сотрудничает с Учебно-опытным молочным заводом «Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина», куда поставляет молоко.



В год хозяйство производит 3200-3300 тонн молока и 120-130 тонн мяса. Сегодня молоко из «Нижне-Кулое» поступает в школы и детские сады Верховажского района. Два года назад здесь также стали разводить коров породы «лимузин», это мясная порода.



За последние годы на предприятии были переоборудованы все фермы, установлено светодиодное освещение, заменено стойловое и доильное оборудование. Недавно реконструирован телятник на 250 голов. Сейчас ведется реконструкция фермы на 180 голов, ежегодно колхоз приобретает новую технику. На все это уходят не маленькие суммы - около 30-40 миллионов в год. Но для того, чтобы шагать в ногу со временем, необходимо постоянно обновляться и совершенствоваться, считают в "Нижне-Кулое".