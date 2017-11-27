Курицы и кролики погибли на пожаре в поселке Огарково Вологодского района

16 куриц и 6 кроликов погибли во время пожара в хозпостройке в поселке Огарково Вологодского района. Инцидент произошел накануне около 14.30 вблизи улицы Вишневой.

Загорелась каркасно-щитовая деревянная хозпостройка, принадлежащая 57-летнему местному жителю. Ликвидировать возгорание полностью удалось только к шести часам вечера. Огнем оказалась уничтожена кровля и потолочное перекрытие, повреждены внутренняя и внешняя отделка. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Как рассказали Newsvo в региональном управлении МЧС, причиной пожара стала неисправность дымохода печки-буржуйки, которой отапливался сарай с животными.