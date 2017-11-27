СППК через суд будет оспаривать тарифы на проезд в вологодских электричках

Вологодский областной суд рассмотрит иск «Северной пригородной пассажирской компании» к региональному правительству: железнодорожники хотят пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров пригородными поездами.

Как сообщается на сайте суда, транспортниками оспаривается соответствующий приказ департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

- Транспортная компания не согласна с размером тарифа, установленного департаментом на 2017 год, - 4,70 руб. за один пассажиро-километр. Полагает, что уровень тарифа занижен, поскольку необоснованно исключена часть экономически обоснованных затрат общества. Тем самым нарушаются права компании на обеспечение деятельности на безубыточном уровне, - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле этого года правительство Вологодской области и АО «Северная пригородная пассажирская компания» заключили трехлетний договор на организацию транспортного обслуживания населения пригородными электричками на территории региона.