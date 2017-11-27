В счет уплаты долгов по зарплате «Строийндустрии» пока продали только железнодорожный тупик

Имущество банкротящейся «Стройиндустрии» продолжают выставлять на торги. Правда, пока смогли продать только железнодорожный тупик.

Сейчас продаются семь легковых автомобилей, пять из них реализует «Росимущество», еще два – «Центр оказания услуг».

- Посредством комиссии также реализуется 15 транспортных средств и 199 единиц движимого имущества – это оргтехника, мебель. Реализует «Центр оказания услуг». На оценке в данный момент находятся 16 единиц техники, судебными приставами продолжается работа по оценке имущества, еще не все имущество арестовано. К сожалению, реализован пока только один объект недвижимого имущества – железнодорожный тупик, за 5 млн рублей. На погашение задолженности по зарплате из этих денег ушло 3,5 млн рублей, остальные деньги пошли на погашение морального ущерба по судебному иску, - рассказал заместитель мэра Вологды Андрей Киселев.

По данным городской администрации, сейчас долги «Стройиндустрии» по зарплате составляют около 93,1 млн рублей. 11,6 млн рублей задолжало своим работникам предприятие «Стройпластик», 8,9 млн рублей задолженности у организации «Промхимпорт» (ред. - у всех трех предприятий один владелец).

Очередное судебное заседание по делу о банкротстве «Стройиндустрии» назначено на 12 декабря.

Напомним, что второй аукцион по продаже иномарок "Стройиндустрии" назначен на 1 декабря.