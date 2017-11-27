Около 24% всех ларьков и тонаров в Вологде работают незаконно

27.11.2017 [Экономика]
Около 24% всех ларьков и тонаров в Вологде работают незаконно

Незаконно установленный киоск с шаурмой на улице Октябрьской. Фото жителей.

В Вологде уже несколько лет не могут решить проблему незаконно установленных ларьков. На сегодня примерно 24% от общего количества объектов нестационарной торговли работают, не имея для этого необходимых документов, как в спальных районах города, так и в центре. Так, на улице Октябрьской киоск с шаурмой стоит прямо на газоне и тротуаре, а на улице Мира возле "Оазиса" уже несколько лет работает прямо на газоне киоск с овощами и фркутами.

- На территории города, по нашим оценкам, размещается около 500 объектов нестационарной торговли. 381 из них имеют или имели ранее договор аренды, действие которого продолжается автоматически, то есть он через суд не был расторгнут. В первую очередь с этими объектами мы и будем перезаключать на автоматических условиях новые договоры, в случае, если не было допущено с их стороны никаких нарушений. Остальные объекты – это те, с кем уже расторгнут договор аренды, либо те, кто нарушает антиалкогольное законодательство, и с ними тоже были расторгнуты договоры аренды, либо те, кто размещается незаконно, без разрешения, - рассказал заместитель мэра Вологды Андрей Киселев.

С начала года городская администрация обязала владельцев освободить 51 незаконно занятый ларьками и тонарами участок. Эта работа будет продолжаться, в планах до января освободить как минимум еще 20 участков, сообщили в администрации города.

Как сообщалось ранее, администрация Вологды заменит договоры аренды земельных участков, заключенные с владельцами ларьков, на договоры права пользования. Соответствующие изменения в местное законодательство предлагается внести в ходе декабрьской сессии Гордумы.

Тэги: Торговля, ларьки
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