В Череповце скончалась девушка, которую на пешеходном переходе сбил ВАЗ

В Череповце скончалась молодая девушка, которую на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ВАЗ

ДТП произошло 22 ноября на Северном шоссе. 21-летняя череповчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где её сбил "ВАЗ-2104" под управлением 46-летнего мужчины.

- С различными травмами в состоянии комы девушка была госпитализирована в отделении реанимации, где на третьи сутки скончалась,- рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

На одежде погибшей светоотражателей не было, уточнили в ГИБДД.