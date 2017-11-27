Семь человек получили травмы в ДТП в Шекснинском районе

Семь человек, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП в Шекснинском районе. Накануне около пяти часов вечера на дороге Шексна-Сизьма столкнулись «Волга» и ВАЗ.

По данным областного ГИБДД, 55-летний водитель «Волги» не учел дорожные условия и не справился с управлением, в итоге машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ-21099. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 36-летний мужчина, управлявший ВАЗом, 33-летняя пассажирка авто, семилетний и двухлетний мальчики, также ехавшие в машине. Пассажиры автомобиля ГАЗ: 66-летний мужчина, 62-летняя и 68-летняя женщины были доставлены в больницу.

Кроме того, в ночь с пятницы на субботу в Чагодощенском районе произошло ДТП со смертельным исходом: столкнулись джип и ВАЗ – 21310 под управлением 30-летнего жителя Новгородской области. Водитель отечественного авто скончался на месте, два пассажира госпитализированы с травмами.

А в ночь с субботы на воскресенье шесть человек пострадали в ДТП в Череповецком районе. 50-летний водитель "Тойота Ленд Крузер" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем "Ниссан Альмера" под управлением 42-летнего череповчанина. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля "Ниссан" - мужчина, 1965 г.р., женщина, 1975 г.р., девочка, 2009 г.р. - были доставлены в больницу. Водитель и пассажир автомобиля "Тойота" также госпитализированы.