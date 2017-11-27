Женщину, пропавшую в Череповецком районе, нашли утонувшей
В Череповецком районе утонула пенсионерка. Труп женщины обнаружили сельчане.
Трагедия произошла вечером 23 ноября в селе Дмитриевское. Пожилая супружеская пара натопила баню, после чего мужчина пошёл мыться. Вымывшись, он обнаружил, что супруги нигде нет. Мужчина предположил, что жена пошла за водой на реку и отправился туда. Супруги он не нашёл, зато на мостках обнаружил кочергу, которая принадлежала семье. Мужчина вызвал спасателей.
- Вызов поступил около девяти часов вечера. Выехали на место, однако было уже темно, обследовали реку, насколько смогли. Найти женщину не удалось. Продолжить поиски планировали на следующий день. Однако с утра позвонили местные жители и сообщили о находке. Тело женщины обнаружили ниже по течению реки, поднимали водолазы. Река не глубокая, однако очень быстрое течение. Вероятно, женщина подскользнулась с мостка и её унесло течением. Родственники погибшей рассказали, что у пенсионерки были проблемы с сердцем. Погибшей было 68 лет, - рассказали в пресс-службе МЧС Череповца.