Женщину, пропавшую в Череповецком районе, нашли утонувшей

В Череповецком районе утонула пенсионерка. Труп женщины обнаружили сельчане.

Трагедия произошла вечером 23 ноября в селе Дмитриевское. Пожилая супружеская пара натопила баню, после чего мужчина пошёл мыться. Вымывшись, он обнаружил, что супруги нигде нет. Мужчина предположил, что жена пошла за водой на реку и отправился туда. Супруги он не нашёл, зато на мостках обнаружил кочергу, которая принадлежала семье. Мужчина вызвал спасателей.