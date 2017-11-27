Вологодский музей-заповедник стал более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья

Вологодский музей-заповедник становится более доступным для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

- У нас проходят инструктажи сотрудников, разрабатываются доступные экспозиции, организуются уникальные выставки. Например, сегодня в Юго-Западной башне можно посетить выставку «Соприкосновение с традицией», где предметы можно и даже нужно трогать руками. Музей кружева оснащён специальными приспособлениями и полностью соответствует всем требованиям доступной среды для особых людей, - рассказали в музее.

Кроме того, на официальном сайте Вологодского музея-заповедника появилась версия для слабовидящих, которая позволяет увеличивать шрифт и менять расцветку букв и фона. В будущем в отделе природы и истории планируют разместить тактильные экспонаты, а выставки дополнятся информационными табличками со шрифтом Брайля. Для всех категорий посетителей будет разработана музейная навигация.