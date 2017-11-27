"Северянка" из Череповца дважды обыграла «Самрау-УГНТУ» из Уфы

27.11.2017 [Спорт]
"Северянка" из Череповца дважды обыграла «Самрау-УГНТУ» из Уфы

Волейболистки череповецкой «Северянки» в очередном туре Первенства Высшей лиги А дважды обыграли «Самрау-УГНТУ» из Уфы.

В первом матче, состоявшимся в субботу в Череповце, «Северянка», ведя в счете 2:0, уступила в третьей партии 23:25, но в четвертой одержала верх 25:14, доведя матч до победы со счетом 3:1.

Повторный матч между этими командами, который прошел накануне, завершился в трех партиях в пользу «Северянки». Самым результативным оказался второй сет - 25:22.

Череповецкие волейболистки в этом сезоне выиграли 12 матчей из 12. В следующем туре команда встретится с нижегородской «Спартой», игры пройдут 9 и 10 декабря в Нижнем Новгороде.

 

Тэги: волейбол
Фото: chervolley.ru
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников исключен из президиума Госсовета
В школу № 1 в Вологде нагрянула полиция
В Вологодской области стало еще на 2667 жителей меньше
Журналисты в Устюжне спросили жителей, за кого они будут голосовать
«Порубили их топорами»: о репрессиях в Белозерском РО НКВД в 1937 году
Любовь с особой жестокостью. Лена и Таня
Как фанера над Соколом: кто наломал дров в «УстьеЛесе»?
В Вологде умер руководитель клуба «Исток» Вячеслав Шадрин
Вологодское АО «ВАД» построит в Крыму трассу «Таврида» за 137 млрд рублей
В Вологде кандидаты в мэры защитили свои программы развития города
27.11.2017 [Происшествия]

В Санкт-Петербурге за рулем иномарки поймали пьяного полицейского из Вологды

2165
0
24.11.2017 [Общество]

Вместо морга в Вологде построят многофункциональный ритуальный центр с «единым окном»

3530
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Курицы и кролики погибли на пожаре в поселке Огарково Вологодского района
СППК через суд будет оспаривать тарифы на проезд в вологодских электричках
В счет уплаты долгов по зарплате «Строийндустрии» пока продали только железнодорожный тупик
Около 24% всех ларьков и тонаров в Вологде работают незаконно
В Череповце скончалась девушка, которую на пешеходном переходе сбил ВАЗ
Семь человек получили травмы в ДТП в Шекснинском районе
Женщину, пропавшую в Череповецком районе, нашли утонувшей
 
24.11.2017 [Общество]

Вместо морга в Вологде построят многофункциональный ритуальный центр с «единым окном»

3530
0
27.11.2017 [БлогоVO]

Все только начинается

365
0
26.11.2017 [Обзор Прессы]

Переселенцы Рыбинского моря

967
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика