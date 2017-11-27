"Северянка" из Череповца дважды обыграла «Самрау-УГНТУ» из Уфы

Волейболистки череповецкой «Северянки» в очередном туре Первенства Высшей лиги А дважды обыграли «Самрау-УГНТУ» из Уфы.



В первом матче, состоявшимся в субботу в Череповце, «Северянка», ведя в счете 2:0, уступила в третьей партии 23:25, но в четвертой одержала верх 25:14, доведя матч до победы со счетом 3:1.



Повторный матч между этими командами, который прошел накануне, завершился в трех партиях в пользу «Северянки». Самым результативным оказался второй сет - 25:22.



Череповецкие волейболистки в этом сезоне выиграли 12 матчей из 12. В следующем туре команда встретится с нижегородской «Спартой», игры пройдут 9 и 10 декабря в Нижнем Новгороде.