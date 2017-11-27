В Вологде утвердили количество дворов и общественных пространств, которые отремонтируют с 2018 по 2022 годы

В ближайшие пять лет в Вологде планируется отремонтировать 328 дворов и 25 общественных пространств. План реализации проекта «Городская среда» утвердили в областной столице. Однако точный список адресов, которые будут благоустроены, сформируют только после окончательного принятия бюджетов всех уровней.

Ранее эксперты посетили территории и провели оценку необходимости ремонта во всех дворах, которые были заявлены в программу. Те территории, которые получили наименьшее количество баллов, будут отремонтированы на последующих этапах пятилетней программы. До марта 2018 года вологжане должны принести все недостающие документы.

- Точный список адресов, которые будут благоустроены в 2018 году, сформируют после окончательного принятия бюджетов всех уровней. Уже на данном этапе заявлено, что список дворов будет не меньше, чем в этом сезоне. Напомним, летом и осенью 2017 года была отремонтирована 51 дворовая территория, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Проекты для дворов из утвержденного списка уже подготовлены, однако, как показал опыт этого года, часто у жителей появляются дополнительные просьбы, которые повышают первоначальную стоимость ремонта.

- Проблема в том, что не всегда все жители четко понимают, какие работы пройдут в их дворе. Поэтому мы решили в подъездах заблаговременно разместить проекты будущих ремонтов, чтобы вологжане посмотрели, оценили, подумали, какие еще работы требуется провести. Может быть, не учтено расширение парковки, обустройство детской площадки, спиливание старых деревьев. Если жители поймут, что в проект нужно внести дополнительные работы, они могут сообщить об этом по телефону горячей линии76-96-56. Когда бюджеты на следующий год будут утверждены, мы сможем понять, сколько дворов по каким адресам приведут в порядок в 2018 году. Предпочтение отдано территориям, которые набрали наибольшее количество баллов и где использован комплексный подход, – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме того, на заседании были рассмотрены варианты выбора общественных пространств, претендующих на ремонт следующим летом. В 2017 году их определили путем интернет-голосования. Так как не у всех вологжан есть доступ в интернет, будут рассматриваться и другие способы голосования.

- Мы рассматриваем несколько вариантов, в любом случае мнение жителей будет учтено. Сейчас в списке общественных пространств территории, находящиеся во всех микрорайонах города. И если дворы – это более частная тема, то общественными пространствами пользуются все жители того или иного микрорайона. Есть предложение провести голосование за общественные пространства различными способами. При этом будет учтено мнение архитекторов. Механизм проведения голосования сейчас прорабатывают юристы. К марту 2018 года решение будет принято, – заявил заместитель председателя ЗСО, куратор партийного проекта «Городская среда» Роман Заварин.

По предварительным данным, на реализацию проекта из федерального и регионального бюджета Вологодской области выделят 360 миллионов рублей, из них Вологде – 147 миллионов. По своей инициативе, как и в этом году, город предусмотрел в проекте бюджета 100 млн рублей собственных средств, которые также будут направлены на ремонт дворов и зеленых зон областной столицы.