В Бабаевском районе пенсионерка напала на 3-летнюю девочку, которая назвала ее Бабой Ягой

27.11.2017 [Происшествия]

Жительница Бабаевского района подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей трехлетней соседки. 68-летняя пенсионерка угрожала девочке расправой за то, что та называла ее Бабой Ягой.

- По данным следствия, днем 4 августа 2017 года в одной из деревень Бабаевского района 68-летняя женщина встретила 3-летнюю соседку, которая называла ее «бабой Ягой», и решила ее проучить. Женщина схватила девочку рукой за шею, придушив ее, и высказала угрозу расправой. В результате психотравмирующей ситуации у ребенка развилось психическое расстройство, влекущее тяжкий вред здоровью, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», ведется следствие.

Тэги: дети, нападение
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