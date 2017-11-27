Храм Воскресения Христова под Тотьмой передадут в пользование епархии

27.11.2017 [Общество]
Храм Воскресения Христова под Тотьмой передадут в пользование епархии

В Тотемском районе храм Воскресения Христова в Варницах планируют передать Великоустюгской епархии, сообщает сайт митрополии.

Храм расположен в деревне Варницы Пятовского сельского поседения и является памятником архитектуры регионального значения. Его здание строилось в два этапа. Нижнюю, зимнюю Никольскую церковь, возвели в 1743-1750 годах на месте, где раньше стояли три деревянных храма. Верхнюю, двусветную летнюю церковь Воскресения Христова, достроили к 1772-1775 годам в стиле тотемского барокко, со знаменитыми картушами.

В советские годы были уничтожены верхняя часть колокольни со шпилем и церковная ограда, в конце 1940-х годов храм горел. Впоследствии в здании размещались ремонтные мастерские совхоза "Тотемский". В 90-е годы прошлого века храм пытались восстановить, но работы ограничились возведением лесов и частичной покраской стен. В 2013-2014 годах проведены первичные консервационные работы. Сейчас здание нуждается в реставрации. На какие средства ее будут проводить, не сообщается.

Тэги: церковь
Фото Вологодской епархии
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