В Санкт-Петербурге за рулем иномарки поймали пьяного полицейского из Вологды

Пьяного полицейского из Вологды задержали накануне в Санкт-Петербурге. Уходя от погони, мужчина не справился с управлением, выехал на трамвайные пути и врезался в разделительное ограждение.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на петербургское УМВД, 26 ноября около пяти утра красный «Шевроле Лачетти» привлек внимание сотрудников ДПС неровной ездой на проспекте Славы. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться.

Правоохранители начали преследование, в итоге на Дальневосточном проспекте иномарка вылетела на трамвайные пути и врезалась в разделительное ограждение. За рулем автомобиля оказался оперуполномоченный из Вологды. От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

Полицейские составили на вологжанина несколько протоколов об административных правонарушениях.