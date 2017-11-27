Череповецкая «Северсталь» потерпела два поражения в Регулярном чемпионате КХЛ

27.11.2017 [Спорт]

В пятницу хоккеисты «Северстали» встречались с тольяттинской «Ладой». Это была уже вторая встреча между этими командами за неделю, в первом матче удача была на стороне череповчан.

В Тольятти череповчане дважды выходили вперед: уже на второй минуте матча счет открыл Александр Мерескин, а в середине второго периода шайбу забросил Александр Щербина. Однако хозяева сравняли счет до 2:2 по итогам двух периодов, а победную шайбу у «Лады» за пять минут до окончания матча забросил Денис Зерно.

В воскресенье череповчане играли с «Трактором». Последний раз «Северсталь» в официальных матчах выигрывала в Челябинске 10 лет назад, в сентябре 2007 года. Не удалось взять верх и на этот раз, хотя череповчане были близки к долгожданной победе.

Проигрывая со счетом 0:2 после первого периода, хоккеисты "Северстали" сумели сравнять счёт. На 40-й минуте Евгений Монс подставил клюшку под бросок Адама Мазура и отыграл одну шайбу. За 9 минут до конца основного времени матча игрок «Северстали» Александр Мерескин сравнял счёт до 2:2 и перевел игру в овертайм. Матч перешел в серию послематчевых буллитов, в которых удачливее были хозяева поля. Победа досталась хоккеистам Челябинска - 3:2 булл.

«Очень тяжелый матч, вяло начали, но могли забить в меньшинстве два раза. Поговорили в первом перерыве, что нужно доставать матч. Благодарен что вытащили матч. Был шанс в овертайме, но не забили. За это, я думаю, поплатились в буллитах. По такой игре мы, скорее, очко завоевали, чем два пропустили», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.


Несмотря на эти поражения, «Северсталь» находится в первой восьмерке Западной конференции, за ней следует московское «Динамо», которое отстает всего на одно очко и в понедельник может вытеснить череповчан из восьмерки. «Северсталь» проведет следующий матч 28 ноября против магнитогорского «Металлурга».

 

Тэги: хоккей
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