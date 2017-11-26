ОНФ не хочет писать название своего форума грамотно

В ОНФ не хотят ставить запятую перед причастием, как требуют правила русского языка, в названии своего форума "Россия устремленная в будущее".

Как сообщает РБК, точно так же назывался открытый урок, который провел Владимир Путин в Ярославле 1 сентября, но тогда после слова «Россия» запятая была.

«Мы не хотим ставить запятую после названия нашей страны. После России запятой нет», — заявил РБК источник в руководстве ОНФ.