ОНФ не хочет писать название своего форума грамотно

26.11.2017 [Общество]

В ОНФ не хотят ставить запятую перед причастием, как требуют правила русского языка, в названии своего форума "Россия устремленная в будущее".

Как сообщает РБК, точно так же назывался открытый урок, который провел Владимир Путин в Ярославле 1 сентября, но тогда после слова «Россия» запятая была.

«Мы не хотим ставить запятую после названия нашей страны. После России запятой нет», — заявил РБК источник в руководстве ОНФ.

Ежегодный итоговый форум действий ОНФ пройдет в Москве 18–19 декабря. К слову, одна из его площадок будет посвящена образованию. Традиционный «сидячий» формат форума отменили, вместо этого участники постоянно будут находиться в движении, включая и Владимира Путина, который планирует посетить мероприятие 19 декабря

 

Тэги: ОНФ, русский язык, грамотность
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