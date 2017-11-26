В отношении 108 памятников природы Вологодской области не установлены охранные зоны

26.11.2017 [Общество]

2017 год в России объявлен годом экологии. Тем временем в Вологодской области ситуация в природоохранной сфере критичная, считают в прокуратуре области.

«Вследствие недостаточного финансирования из 168 региональных заказников и памятников природы на кадастровый учет поставлены лишь 44, в 108 установлены аншлаги, охранные зоны в отношении памятников природы до настоящего времени не установлены», - такова официальная статистика прокуратуры.

Проверочными мероприятиями установлено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления не в полной мере не осуществляют возложенные на них полномочия.

«То, что касается департамента лесного комплекса. Мы уже обсуждали неоднократно и в узком кругу, что работа департамента лесного комплекса не отвечает, конечно, всем требованиям. Она не наступательная и не имеет влияния на ситуацию в области», - заявил прокурор Вологодской области Александр Гринев.

Складывается впечатление, что работа департамента ограничивается только выписыванием штрафов, что может говорить о формальном характере выполнения обязанностей специалистов департамента, считают в прокуратуре.

Тем временем, чтобы исправить ситуацию, например, кадастровым учетом, необходимо провести инвентаризационные и другие мероприятия.

Остались забытыми и особо охраняемые территории.

В соответствии с планами проведения проверок соблюдения режима природопользования на особо охраняемых природных территориях области за последние три года проведено лишь 116 проверочных мероприятий. В то время как таких территорий 168.

Например, сокольский межрайонный прокурор установил, что на территории памятника природы «Оларевская гряда» снято более 20 квадратных метров грунта. Но органы исполнительной власти просто не обратили на это никакого внимания.

Стоит отметить, что список экологических проблем Вологодской области достаточно длинный - это и уничтожение краснокнижных животных, и загрязнение реки Тошни, и многие другие проблемы.  Также неясно, как скажется на окружающей среде будущее строительство целлюлозного завода в Череповецком районе.

Тэги: природа, нарушения
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