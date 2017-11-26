В школе на Северной в Вологде готовятся возводить стены первого этажа

26.11.2017 [Общество]
В школе на Северной в Вологде готовятся возводить стены первого этажа

25 ноября мэр Вологды Сергей Воропанов посетил с внеплановой проверкой стройку новой школы на улице Северной.

- Подрядчик готовится возводить стены первого этажа. Только на монолитных работах занято 160 человек. Этого достаточно, чтобы войти в график - сейчас есть отставание на две недели. Если темпы сохранятся, в феврале удастся закрыть контур и пустить тепло, чтобы приступить к внутренней отделке, - написал Сергей Воропанов на своей странице в соцсети.

Напомним, что на стройке было увеличено количество монтажников, арматурщиков и бетонщиков, а возведение школы контролируют в режиме онлайн специалисты Градостроительного центра города Вологды. Для этого на стройплощадке установлена веб-камера, доступ к видео имеет как руководство технадзора, так и городские власти. Инженеры градостроительного центра выезжают на объект, а также следят за работами дистанционно в режиме реального времени.

Как нам рассказали в гардостроительном центре, сейчас на стройке идет работа по возведению чаши для будущего бассейна.

Тэги: школы
Сюжет: школа на Северной
Фото со страницы Сергея Воропанова ВКонтакте
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