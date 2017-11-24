Градостроительный центр Вологды осаждают дачники, которые хотят сделать межевание на своем участке

В градостроительном центре Вологды наплыв дачников, которые хотят сделать межевание на своем участке.

Напомним, Росреестр рекомендовал провести межевание земли, чтобы избежать возможных споров с соседями и госструктурами. Многие вологжане обращаются в Градостроительный центр, потому что там эти услуги обходятся дешевле.

Межеванием учреждение занимается с момента своего основания. Сегодня в штате Градостроительного центра работают квалифицированные кадастровые инженеры, которые оказывают услуги не только по муниципальному заказу, но и населению города.

«Мы — муниципальное учреждение, и работаем, прежде всего, в интересах жителей города Вологды, — говорит начальник отдела по кадастровым работам Градостроительного центра города Вологды Анна Коробова-Полысаева. — По​этому ошибки в нашей работе исключены, ведь речь идет об объектах муниципальной инфраструктуры: детских площадках, детских садах, школах, спортивных объектах, заказчиком строительства которых выступает МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Одно​временно перед нашими специалистами стоит задача экономного распоряжения муниципальными средствами».

Отсутствие межевания не лишает права собственности, но проведение этой процедуры позволяет избежать юридических конфликтов.