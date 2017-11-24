Градостроительный центр Вологды осаждают дачники, которые хотят сделать межевание на своем участке
В градостроительном центре Вологды наплыв дачников, которые хотят сделать межевание на своем участке.
Напомним, Росреестр рекомендовал провести межевание земли, чтобы избежать возможных споров с соседями и госструктурами. Многие вологжане обращаются в Градостроительный центр, потому что там эти услуги обходятся дешевле.
Межеванием учреждение занимается с момента своего основания. Сегодня в штате Градостроительного центра работают квалифицированные кадастровые инженеры, которые оказывают услуги не только по муниципальному заказу, но и населению города.
«Мы — муниципальное учреждение, и работаем, прежде всего, в интересах жителей города Вологды, — говорит начальник отдела по кадастровым работам Градостроительного центра города Вологды Анна Коробова-Полысаева. — Поэтому ошибки в нашей работе исключены, ведь речь идет об объектах муниципальной инфраструктуры: детских площадках, детских садах, школах, спортивных объектах, заказчиком строительства которых выступает МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Одновременно перед нашими специалистами стоит задача экономного распоряжения муниципальными средствами».
Отсутствие межевания не лишает права собственности, но проведение этой процедуры позволяет избежать юридических конфликтов.