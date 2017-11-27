Родственники погибшей в ДТП студентки ВоГУ добиваются справедливого наказания для директора компании-перевозчика «М-8»

Вологодский областной суд оставил в силе наказание в виде условного срока для директора компании «М-8» Владимира Табакова, в ДТП с машиной которой погибли двое и пострадали шесть человек. Такое решение апелляционная инстанция вынесла в начале ноября. Родственники погибшей в ДТП 24-летней студентки ВоГУ Раи Манойловой с таким приговором не согласны.

Напомним, ДТП произошло 23 мая в Ярославской области. Водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» перевозил ночью пассажиров из аэропорта Москвы в Вологду. Мужчина уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с грузовиком «Хино» и легковым «Мерседесом». В результате ДТП семь человек были доставлены в больницу. Одна из пассажирок, 24-летняя выпускница ВоГУ Рая Манойлова, погибла на месте, а водитель «Мерседеса» позже скончался в больнице.

Фото УМВД по Ярославской области

61-летнего водителя автобуса приговорили к трем годам колонии-поселения, а руководителя компании-перевозчика «М-8», несмотря на многочисленные нарушения, выявленные во время прокурорской проверки, - к трем годам лишения свободы условно.

- Там же чудовищные нарушения были. На судебных заседаниях говорили, что, чтобы уйти от налогов, они не делали страховки, не обеспечивали отдых водителей, не обеспечивали их проверку медиками. Они брали водителей, лишь бы кто-то куда-то съездил, и все. О каком состоянии идет речь? Как такого пожилого человека могли отправить в такую сложную поездку? Как он себя чувствует, не проверялось. Но самое интересное, что все водители, которые работали в «М-8», они все уже трудоустроены, и на точно таких же условиях ездят в другой компании, безо всякого нормального оформления. Могут быть новые жертвы, понимаете? – рассказала Newsvo мама погибшей Раи Манойловой Светлана Витальевна.

Светлана Витальевна рассказывает, что никакой помощи от «М-8» пострадавшие и их родственники не получили. И это при том, что многие из них после аварии лечились в больнице, а одна женщина осталась инвалидом. Суд это не принял во внимание.

Именно поэтому наказание в три года условного срока для директора «М-8» для пострадавших и их родственников кажется слишком мягким.

- Среди смягчающих обстоятельств называлось то, что он из хорошей семьи, что у него аллергия. Прокурор в Череповце просил три года лишения свободы, с задержанием в зале суда. Для меня вообще был шок, когда ему дали условно, но еще больший шок меня ждал в областном суде, когда даже прокурор, сторона обвинения, выступал в защиту круче, чем адвокат. Он говорил, что парень молодой, что строгое наказание по этой статье, хорошая семья, - возмущена Светлана Витальевна.

Женщина намерена оспорить и это решение областного суда, но уверена в том, что справедливое наказание для директора «М-8» могут назначить, только если ее поддержит общественность.