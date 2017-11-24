Вместо морга в Вологде построят многофункциональный ритуальный центр с «единым окном»

Любовь Южакова

Многофункциональный ритуальный центр планируют построить в Вологде к 2019 году. Такое заявление на прошлой неделе сделал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Ранее в Вологде собирались строить частный морг – его должны были возвести к концу 2014 года. Newsvo выяснил, что стало с планами по строительству в городе частного морга и почему старое здание морга, которое с 2012 года нельзя эксплуатировать, до сих пор работает.

Небезопасный морг

- Работники морга и вологжане, которые прощаются со своими родными, заслуживают большего уважения, поэтому я считаю, что нам немедленно нужно прекратить это безобразие и приступить к строительству нового здания. Объем финансирования первого этапа составит 70 миллионов рублей. Прошу вынести этот вопрос на градостроительный совет и поэтапно начать проводить конкурсные процедуры, чтобы в следующем году мы начали строительство и к концу 2019 года получили многофункциональный ритуальный центр, - обратился на прошлой неделе губернатор к исполняющему обязанности мэра областной столицы Сергею Воропанову.

Со стоимостью многофункционального ритуального центра пока происходит что-то странное. Так, на проекте указано, что оно обойдется в 206 млн рублей:

Проект многофункционального ритуального центра. Фото vologda-oblast.ru.

А новостной сайт городской администрации Вологда.рф в октябре назвал другую цифру – 400 млн рублей. Сообщалось, что центр построят в конце Советского проспекта.

Сейчас патологоанатомическое отделение городской больницы №1 расположено в здании 1890 года постройки. За 130 лет эксплуатации оно заметно обветшало и даже было признано аварийным. Как рассказал Newsvo начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора, находиться в нем людям небезопасно.

- Здание аварийное, по нему со стороны реки идет трещина, людям находиться в нем небезопасно. Поэтому лаборатории (цитологическая и гистологическая – ред.), которые в нем раньше размещались, уже съехали оттуда в другие помещения горбольницы. Сейчас там располагаются секционные, холодильники, морг непосредственно. Поскольку здание не соответствует никаким предъявляемым ему требованиям, мы даже пытались закрыть его через суд, но поскольку другого места просто нет, морг там остается, - рассказал Newsvo Сергей Смелков.

Закрыть нельзя оставить

О том, что морг в горбольнице №1 хотят закрыть, Newsvo писал еще в марте 2012 года. Тогда надзорные органы провели плановую проверку патологоанатомического отделения и пришли к выводу, что работать в таких условиях нельзя. По факту грубых нарушений санитарного законодательства прокуратура Вологды направила в суд иск, в котором требовало приостановить деятельность учреждения «до устранения нарушений требований санитарного законодательства»:

«…устранения трещин и щелей в углах и местах сопряжения стен, полов и потолков в помещениях патологоанатомического отделения; обеспечения персонала патологоанатомического отделения и морга санитарного пропускника; оборудования в малой секционной патологоанатомического отделения, предназначенной для вскрытия инфекционных трупов, отдельного запасного наружного входа; отделения тамбуром или коридором помещений, связанных с транспортировкой трупов внутри здания , проведением вскрытия, обработкой и хранением нефиксированного секционного и биопсийного материала от гистологической лаборатории; отделения секционной патологоанатомического отделения от помещения выдачи трупов; обеспечения процесса разливки формалина и крепких кислот, а также приготовление растворов их них в вытяжном шкафу; покрытия мебели в патологоанатомических отделениях и морге (лабораториях) красками тёмных тонов», - говорится в решении суда.

Морг на Советском проспекте. Фото Newsvo.

Однако проверка надзорных органов ничего не изменила. Поскольку вскрывать трупы на базе других лечебных учреждений не представлялось возможным, суд пришел к выводу, что закрывать морг нельзя.

- Учитывая изложенное, принимая во внимание значение патологоанатомического отделения МБУЗ «Вологодская городская больница №» в оказании медицинской помощи населению, суд приходит к выводу о невозможности приостановления деятельности патологоанатомического отделения МБУЗ «Вологодская городская больница №1», так как приостановление его деятельности противоречит общественным интересам, - говорится в решении.

Тем не менее, больницу до конца 2012 года обязали устранить выявленные нарушения. Однако и это решение позднее было оспорено в областном суде.

«Неблагоприятная конъюнктура»

В 2014 году «Корпорация развития» заявила о том, что в Вологде появится частный морг. Предварительный объём инвестиций, как анонсировалось, должен был составить 30 миллионов рублей, а построить его должны были к концу 2014 года.

Александр Перфильев, в то время руководивший «Корпорацией развития», говорил, что предложение о строительстве поступило от департамента здравоохранения:

- Те морги, которые у нас есть – мягко говоря, оставляют желать лучшего. Это проблема не только Вологды, но и всей области. Требования, которые предъявляет Роспотребнадзор к таким учреждениям, ужесточаются с каждым годом. Сейчас бюджет не позволяет решать эти проблемы, и мы привлекаем частных инвесторов.

Чтобы узнать, почему морг так и не построили, Newsvo направил запрос в Корпорацию развития Вологодской области. Там нам ответили, что учреждение, оказывающее ритуальные и патологоанатомические услуги, должно было появиться в Вологде по инициативе коммерческой компании в рамках государственно-частного партнерства.

- Услуги по сопровождению указанного проекта оказывало АО «Корпорация развития Вологодской области» в соответствии с договором, заключенным между инициатором и корпорацией. В ходе проработки проекта был разработан бизнес-план, определен земельный участок, разработана схема взаимодействия с органами власти. Основным вопросом, который необходимо было решить, являлся поиск финансирования, поскольку собственными средствами инициатор строительства морга не обладал. Специалистами «Корпорации развития» прорабатывались различные варианты финансирования – как через банковские структуры, так и посредством взаимодействия с частными инвесторами. Однако неблагоприятная конъюнктура, сложившаяся на тот момент в экономике страны, существенно затруднила поиск финансовых ресурсов, а также увеличила конечную стоимость заемных средств. В результате инициатор принял решение отказаться от реализации указанного проекта, - говорится в ответе «Корпорации развития».

К нам на сайт в рубрику «Народный репортер» прислали другую версию произошедшего. По словам автора сообщения, возведению частного морга помешала администрация города:

- Администрация города 5 (пять)!!! раз отказывала в согласовании проекта и выдаче разрешения на строительство по различным надуманным предлогам. И только сейчас стало понятно почему. Дело в том, что лишившись "карманного" морга бизнесмены на Советском проспекте потеряли бы поток клиентов, а так как просто конкурировать ценами и качеством услуг они не могут, то возникла "гениальная" идея - самим построить новое здание морга. И как раз гениальность идеи в том, чтобы средства на это строительство выделил бы бюджет города.

Проект многофункционального ритуального центра. Фото vologda-oblast.ru.

206 или 216?

Возведение нового морга предполагается выполнить на условиях софинансирования область готова выделить в следующем году 70 млн рублей. По словам Сергея Воропанова, проектные работы по строительству нового здания были начаты уже давно:

«Это будет большой ритуальный комплекс с прощальным залом и «единым окном», в котором люди могут получить все необходимые документы. Здесь же разместится патологоанатомическое отделение с экспертными лабораториями. Стоимость комплекса составит около 216 миллионов рублей. Это большая сумма, поэтому предлагается разделить строительство на несколько пусковых комплексов. Земельный участок уже выделен».

216 – это, конечно, не 400 млн рублей, но и не 206, как указано в проекте многофункционального ритуального центра.

Строительство планируют начать в 2018 году, а закончить – в 2019-м.