Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников исключен из президиума Госсовета

Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова исключили из президиума Государственного совета России в рамках плановой ротации.

Напомним, Олег Кувшинников стал членом Госсовета в мае 2017 года. Однако каждые полгода состав президиума полностью обновляется, и список новых участников совещательного органа при президенте был опубликован 22 ноября на сайте главы государства.

Теперь в Госсовете глава республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Государственный совет РФ - совещательный орган при президенте России. Впервые он был образован по решению Владимира Путина в сентябре 2000 года.

Госсовет рассматривает насущные вопросы жизни страны. Для определения оперативной повестки формируется президиум Государственного совета в составе 8 членов (по одному представителю от каждого федерального округа). Персональный состав президиума, который подлежит ротации один раз в полгода, определяет президент Российской Федерации.