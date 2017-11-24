В Соколе отчима, который домогался своих падчериц, приговорили к 19 годам лишения свободы
В Соколе мужчину, который домогался 7-летней и 10-летней дочерей своей сожительницы, приговорили к тюремному заключению.
Напомним, в январе этого года сокольчанин был арестован по подозрению в домогательствах своей 7-летней падчерицы. По версии следствия, в июне 2016 года мужчина дважды совершил «действия сексуального характера» в отношении девочки, непристойно ее касаясь. Долгое время об этом ничего не было известно, поскольку мать запретила девочке рассказывать кому-либо о действиях отчима и сама никак не защищала интересы дочери.
Во время следствия также выяснилось, что ранее отчим приставал и ко второй дочери своей супруги, 10-летней школьнице.
Ранее подсудимый привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления и нарушения ПДД. Свою вину в инкриминируемых преступлениях он не признал.
- Приговором суда сокольчанин осужден к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строго режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, - сообщает региональное управление следственного комитета.