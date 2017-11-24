Главой администрации Великого Устюга стал Сергей Кишкин

Сергей Кишкин назначен руководителем администрации Великого Устюга. Соответствующее решение на очередной сессии приняли депутаты городского Совета, пишет газета «Устюжаночка».

Сергею Альбертовичу Кишкину 43 года, ранее он руководил цехом большеформатной фанеры на предприятии "Свеза-Новатор", с 2016 года работал в администрации Великого Устюга начальником общего отдела. Окончил Вологодский политехнический институт по специализации «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Примечательно, что даже местные журналисты не могут о нем ничего сказать, а многим жителям он вообще не известен.