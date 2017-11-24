В Вологде 17-летний подросток забрался в вагон грузового поезда, чтобы уехать в Ухту

24.11.2017 [Происшествия]

В Вологде 17-летний подросток, у которого не было денег на билет, забрался в вагон грузового поезда, чтобы уехать в Ухту. Инцидент произошел накануне на станции Рыбкино.

- Дежурная сообщила о том, что в полувагон стоящего на станции грузового состава залез неизвестный. Следственно-оперативная группа выехала на место и обнаружила, что в полувагоне находится 17-летний подросток, - рассказала Newsvo пресс-секретарь Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте Ирина Смола.

Выяснилось, что у него не было денег, чтобы уехать в Ухту: мальчик родом из республики Коми. Добраться до дома подросток решил в вагоне грузового поезда.

Полицейские составили на него административный протокол по статье «Нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте». Сейчас он ждет своих родственников, которые заберут его домой, в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Тэги: поезд
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