Два человека погибли на пожаре в поселке Суда Череповецкого района

В поселке Суда Череповецкого района сегодня ночью сгорел восьмиквартирный жилой дом: при разборе завалов на месте обнаружены останки двух человек.

Сигнал о возгорании в деревянном доме № 21Б на улице Гагарина поступил на пульт «01» сегодня около трех часов ночи. Открытое горение было ликвидировано в 3.45, проливка продолжалась до шести часов утра.

- В результате огнем уничтожена кровля по всей площади, повреждены чердачные перекрытия, внешняя и внутренняя отделка. Фактически, остались обгорелые стены, - отметил начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

При разборе завалов на месте пожара около 11 часов были найдены останки двух человек, их личности устанавливаются, скорее всего, это жители дома. Кроме того, две женщины остались без крова. Как рассказали Newsvo в отделе по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС Череповецкого района, одной из них предоставлено муниципальное жилье, другая на время переехала к родственникам.