Севергазбанк начал подключать торгово-сервисные предприятия к программе лояльности «Мир»

Севергазбанк стал первым банком в Вологодской области, кто начал подключать региональные предприятия торговли и услуг к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир». Первым предприятием, предоставляющим возможность получения кэшбэка (возврат части потраченных средств) при оплате картой «Мир», стал ресторан «Арбат» в г. Вологда. Здесь клиенты–держатели карты «Мир», выпущенной любым банком, могут получить кэшбэк в размере 5% от суммы чека.

Подключение предприятия к сервису бесплатное и распространяется на новых и действующих клиентов Севергазбанка, которые пользуются торговым и интернет-эквайрингом во всех девяти регионах его присутствия. К ноябрю 2017 г. количество POS-терминалов Севергазбанка в торговых точках партнеров составляет более 2 700 устройств.

«Участие в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» позволяет предприятиям торговли и сервиса привлекать новых клиентов, заинтересовав их выгодными предложениями», — отмечает заместитель председателя правления Севергазбанка Сергей Тишко.