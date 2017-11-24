В Вологде 15-летнему подростку колесами поезда отрезало палец на ноге

В Вологде 15-летнему подростку поездом отрезало палец ноги на железнодорожных путях в районе улицы Можайского. Инцидент произошел 21 ноября.

- К нам поступил звонок из «скорой», медики сообщили, что на пульт «03» позвонил неизвестный и рассказал, что на улице Можайского травмировало ребенка поездом. На место происшествия выехала следственная группа, но там уже никого не было – подростка увезли в больницу. Мальчик 2002 года рождения, житель Вологодского района, учится в девятом классе. Диагноз – ампутация третьего пальца правой ноги, - рассказала Newsvo пресс-секретарь Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте Ирина Смола.

По предварительным данным, подросток решил перейти пути в неположенном месте, но поскользнулся и упал, угодив ногой под последнюю колесную пару последнего вагона движущегося поезда. Школьнику сделали операцию, пришить палец не удалось. Сейчас мальчик чувствует себя удовлетворительно.

Материалы проверки транспортные полицейские передадут в ярославский следственный отдел на транспорте СК РФ.