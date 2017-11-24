В Череповце полицейский спас женщину, стоявшую на карнизе окна пятого этажа

24.11.2017 [Происшествия]
В Череповце полицейский спас женщину, стоявшую на карнизе окна пятого этажа

Накануне в Череповце полицейский, возвращаясь домой, спас жизнь молодой женщине.

Инцидент произошёл в одной из многоэтажек. Инспектор ГИБДД Эльнур Исаев возвращался домой, когда увидел, что на карнизе окна пятого этажа стоит женщина и с кем-то спорит.

- Эльнур Исаев, не раздумывая, забежал в подъезд, поднялся на верхний этаж. Вбежав в общую кухню одной из коммунальных квартир, на карнизе окна которой стояла женщина, полицейский втащил ее обратно в помещение. В этот момент в кухне находились еще двое мужчин, которые нецензурно выражались в адрес женщины,- сообщается на сайте УМВД по Вологодской области.

Чтобы избежать развития конфликта, полицейский отвёл женщину в другую комнату. В ходе беседы выяснилось, что она поссорилась с молодым человеком, после чего он её избил. Женщина решила напугать обидчика и решилась на опрометчивый поступок.

Эльнур Исаев вызвал полицейских и "скорую помощь". 29-летнюю женщину госпитализировали, а мужчин передали правозащитникам.

Тэги: самоубийство, помощь, полиция
Фото областного УМВД
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