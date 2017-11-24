Почти в каждом доме в Вологде, где сделан капремонт, найдены нарушения

24.11.2017 [Общество]

Практически в каждом доме в Вологде, где был сделан капитальный ремонт, выявлены нарушения. Об этом Newsvo рассказали в Градостроительном центре.

Инженеры центра с 2015 года контролируют работу Фонда капитального ремонта жилья. Так, в 2016-2017 годах в Вологде капитально отремонтирован 51 многоквартирный дом, почти в каждом специалисты МКУ «Градостроительный центр г. Вологды» нашли нарушения.

«Самые распространенные ошибки подрядчика — это ремонт кровли, — приводят примеры инженеры технадзора. — Менять кровлю и не менять уже сгнившие балки перекрытия — нельзя. Такой ремонт — это деньги на ветер. Поэтому мы заставляем выполнять весь комплекс работ. И проверяем все: начиная от марки бетона, который привозится на объект, и заканчивая технологией. Ошибок много и о каждой мы сообщаем подрядчику. Ряд работ были перенесены, потому что начаты в холодное время года. А это опять-таки деньги на ветер. Некоторые объекты заставляем переделывать по 2-3 раза. Например, последний случай — работы на доме по улице Зосимовской, где подрядчик просто «забыл» проложить сетку под штукатурку — переделывал. На улице Беляева фасад на доме перекрашивали три раза. Но в конце концов работы были выполнены качественно и дом принят».

Тэги: капремонт
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