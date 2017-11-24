Почти в каждом доме в Вологде, где сделан капремонт, найдены нарушения

Практически в каждом доме в Вологде, где был сделан капитальный ремонт, выявлены нарушения. Об этом Newsvo рассказали в Градостроительном центре.

Инженеры центра с 2015 года контролируют работу Фонда капитального ремонта жилья. Так, в 2016-2017 годах в Вологде капитально отремонтирован 51 многоквартирный дом, почти в каждом специалисты МКУ «Градостроительный центр г. Вологды» нашли нарушения.