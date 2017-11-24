В Вологодской области могут провести референдум о выборах глав городских и сельских поселений

В Вологодской области предлагают провести референдум на тему прямых выборов глав администраций муниципалитетов. 22 ноября в областной избирком было подано ходатайство о регистрации вологодского отделения партии «Яблоко» в качестве инициативной группы по проведению референдума по вопросу:

«Согласны ли вы с тем, что все главы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Вологодской области должны избираться на прямых выборах на основе всеобщего равного избирательного права и возглавлять соответствующую местную администрацию?»

Цель референдума - узнать у вологжан, устраивает ли их процедура, когда глав назначают, а сами жители не могут участвовать в выборах, как было раньше.

Сейчас областным законом определено, что главы муниципальных районов, городских округов, города районного значения, административные центры муниципальных районов, избираются местными депутатами. Так, например, в Вологде главой города является Юрий Сапожников, он же является председателем Гордумы. А администрацию города возглавляет мэр, которого рекомендует комиссия, потом его кандидутуру должны одобрить депутаты гордму, а затем председатель гордумы заключает с ним контракт. Накануне на должность сити-менеджера назначен Сергей Воропанов.

После проверки в избиркоме документы должны быть направлены в законодательное собрание области. В течение 20 дней депутаты обязаны принять решение о соответствии или несоответствии законодательству предлагаемого на референдум вопроса.