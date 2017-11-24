Под Устюжной «Дэу Нексия», объезжая фуру, врезалась в «Ниву»

Четыре человека получили травмы в столкновении «Дэу Нексии» и «Нивы» в Устюженском районе. ДТП произошло накануне около 8 часов утра на 14 км подъезда к районному центру.

По данным областного УГИБДД, 33-летняя женщина за рулем «Дэу» решила объехать стоящую на проезжей части фуру «Вольво» с полуприцепом, обозначенную знаками аварийной остановки. Иномарка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Ниву».

В итоге оба водителя и две пассажирки «Нивы», 40-летняя женщина и 15-летняя девушка, с травмами лечатся амбулаторно.