Жителя Вологодского района приговорили к условному сроку за секс с 15-летней сиротой

24.11.2017 [Происшествия]

В Вологодском районе вынесли приговор 40-летнему мужчине, который вступил в половую связь с 15-летней девочкой-сиротой, временно воспитывавшейся в семье его сестры.

Следствием и судом установлено, что летом 2016 года в одной из деревень Вологодского района подсудимый, находясь в гостях у родственников, познакомился с воспитанницей Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Девочка в то время училась в восьмом классе коррекционной школы. В семью сестры подсудимого ее передали на время каникул. Зная о том, что воспитанница несовершеннолетняя, мужчина вступил с ней в половую связь, чем нарушил нормальное нравственное и физическое развитие подростка, страдающего к тому же психическим расстройством.

Девочка забеременела и родила дочь.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей», подсудимый же настаивал на том, что все произошло по обоюдному согласию.

- В суде, исходя из всех обстоятельств, государственный обвинитель переквалифицировал деяние. Мужчину осудили по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», - рассказал Newsvo старший помощник руководителя следственного управления СКР по Вологодской области Григорий Шубейкин.

Подсудимый признал свою вину частично, принял меры к удочерению рожденного ребенка. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. В течение этого срока он не сможет менять место жительства без соответствующего разрешения, обязал два раза в месяц являться для регистрации в уполномоченный орган.

Тэги: дети, насилие
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