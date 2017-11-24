Вологодская область получит дополнительно почти миллиард рублей из федерального бюджета

Государственная Дума РФ во втором чтении одобрила законопроект о федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Поправками ко второму чтению в том числе предусмотрены дополнительные средства для Вологодской области.

- Вологодской области предусмотрена дополнительная финансовая помощь в 2018 году в сумме 942,5 миллионов рублей. Основной объем дополнительной финансовой поддержки - 580,4 миллиона рублей поступит в область в виде дотации на сбалансированность и компенсацию дополнительных расходов в связи с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, - рассказал губернатор Олег Кувшинников.

Как добавил председатель ЗСО Андрей Луценко, в результате будут скорректированы расходы и доходы областного бюджета: за счет этих средств появляется возможность дополнительно профинансировать сферу здравоохранения.

- Кроме того, почти 292 миллиона рублей планируется адресовать на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения трех лет, - пояснил спикер областного парламента. - Таким образом, с учетом средств областного бюджета, направляемых на ежемесячную выплату, сумма расходов увеличится до 850 млн. рублей.

Дополнительный объем дотации планируется также направить на здравоохранение, что позволит сократить дефицит территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 3,7%. Средства будут направлены на ремонт учреждений здравоохранения и приобретение медицинского оборудования.

На реализацию отдельных мероприятий, связанных с оказанием медицинской помощи больным туберкулезом, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, предусмотрены средства в сумме 34,1 млн. рублей.

Предусмотрена субсидия и на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в объеме 41,7 млн.рублей.

Увеличен объем субвенций из федерального бюджета. Основное увеличение касается отдельных полномочий в области лесных отношений. На эти цели дополнительно будет направлено 59 млн. рублей, а общая сумма составит 470 млн. рублей.

Также увеличен объем финансовой поддержки из федерального бюджета на плановый период: на 2019 год – на 651,6 млн. рублей, на 2020 год – на 488,6 млн. рублей.

- Таким образом, с учетом уточненного ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете, объем безвозмездных поступлений в наш регион составит в 2018 году – 8,8 миллиардов рублей, в 2019 году – 6,7 миллиардов рублей, а в 2020 году – 6,8 миллиардов рублей. Эти средства позволят нам скорректировать областные программы социально-экономического развития, увеличив объемы финансирования важнейших отраслей и направлений, - добавил Олег Кувшинников.

Планируется, что в ближайшее время правительство области направит в законодательное собрание соответствующие поправки в региональный бюджет, которые будут рассмотрены депутатами в ходе второго чтения на декабрьской сессии.

Таким образом, общий объем доходов региональной казны 2018 года составит 57,9 миллиардов рублей, а расходной части - 57,1 миллиарда.