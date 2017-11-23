Количество рабочих, занятых на стройке школы на улице Северной в Вологде, увеличили почти в три раза

23.11.2017 [Общество]

Руководство МКУ «Градостроительный центр города Вологды» приняло решение увеличить количество рабочих, занятых на строительстве школы на улице Северной, чтобы работы были завершены в срок.

Если в июле на стройке работали 45 человек, то сейчас - 120. Как рассказали в градостроительном центре, увеличено количество монтажников, арматурщиков и бетонщиков. Школу строит "Горстройзаказчик", до конца года они должны возвести здание.

Это будет самая большая школа в Вологде – на 1224 места. Наблюдение за ходом строительства ведется в круглосуточном режиме - в градостроительном центре установлены видео-камеры.

Напомним, школа возводится по казанскому проекту. Это будет учреждение, где разместятся современные классы, две библиотеки, два плавательных бассейна, актовый и два спортивных зала. На сегодняшний день график в целом выдерживается. Срок сдачи объекта – июль 2018 года, поэтому строительство будет вестись и зимой.
 

Тэги: школы
Сюжет: школа на Северной
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