Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете увольнения работников, сообщающих о коррупции

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, обеспечивающий защиту от неправомерного увольнения работников, которые сообщили о коррупционных правонарушениях.

В частности, предусмотрена защита от ущемления прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном поступке, в течение двух лет с даты регистрации уведомления о таком правонарушении, сообщает ТАСС.

В случае участия этого человека в уголовном судопроизводстве определены меры защиты, применяемые в соответствии с федеральными законами "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".

Кроме того, законопроект предусматривает конфиденциальность сведений о человеке, который сообщил о коррупционном правонарушении, и возможность предоставления ему бесплатной юридической помощи.