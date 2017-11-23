В Вологде умер руководитель клуба «Исток» Вячеслав Шадрин
23.11.2017 [Общество]
В Вологде скончался руководитель исторического клуба «Исток», организатор фестиваля «Врата Гипербореи» Вячеслав Шадрин. Ему было 49 лет.
Напомним, первый фестиваль национальных традиций и боевых искусств «Врата Гипербореи» состоялся в Вологде в 2012 году, этой осенью прошел второй.
Вячеслав Шадрин также был одним из организаторов проекта «Век войны», посвященного Первой мировой, и президентом Межрегиональной федерации спортивного меча.
Прощание состоится в субботу 25 ноября в 10.30 по адресу: ул. Советский проспект, д. 53.
Фото: vk.com/istok_vologda
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